تأجيل دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين لـ 24 ديسمبر
تأجيل دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين لـ 24 ديسمبر
11:32 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من هشام جابر، والتي تطالب بسحب الثقة من نقيب المهندسين، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 62052 لسنة 69 ق وزير الري بصفته، وطالبت بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وسحب الثقة من النقيب المهندس طارق النبراوي.
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