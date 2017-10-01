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حكومة كتالونيا: 73% من مراكز الاقتراع مفتوحة وتعمل

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مصراوي Masrawy

حكومة كتالونيا: 73% من مراكز الاقتراع مفتوحة وتعمل

11:37 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

حكومة كتالونيا: 73% من مراكز الاقتراع مفتوحة وتعمل

حث تورنول ناخبي كتالونيا على التوافد

برشلونة (د ب أ)
أعلن المتحدث باسم حكومة كتالونيا ،جوردي تورنول، في مؤتمر صحفي أن 73% من مراكز الاقتراع ،المجهزة للتصويت في الاستفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا، مفتوحة .

وحث تورنول ناخبي كتالونيا على التوافد بشكل جماعي إلى مراكز الاقتراع والاحتفاظ بالهدوء.

جاء ذلك بعد أن حاولت الشرطة الإسبانية غلق مراكز اقتراع في الإقليم ، وداهمت عددا من مراكز الاقتراع وصادرت صناديق الاقتراع.

وأبعدت شرطة مكافحة الشغب الناخبين عن بعض مراكز الاقتراع في برشلونة وجيرونا . وأظهرت لقطات بثها التليفزيون ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال الشرطة وهم يسحبون الناخبين من طوابير الانتظار.

وقال مندوب للحكومة الإسبانية في إقليم كتالونيا ،إنريك ميلو، إن تدخل الشرطة كان ضروريا لوقف الاستفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا ،والذي قضت المحكمة الدستورية بحظره.

وأعدت السلطات في كتالونيا أكثر من 2300 مركز اقتراع لاستقبال نحو 3ر5 مليون ناخب مؤهل للتصويت. وكانت الإسبانية قد ذكرت في وقت متأخر من يوم السبت إن الشرطة أغلقت "أغلبية" مواقع الاستفتاء المحددة.

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