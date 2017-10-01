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رئيس إقليم كتالونيا يدلي بصوته في استفتاء الاستقلال عن إسبانيا

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مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كتالونيا يدلي بصوته في استفتاء الاستقلال عن إسبانيا

11:29 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

رئيس إقليم كتالونيا يدلي بصوته في استفتاء الاستقلال عن إسبانيا

استفتاء كتالونيا

برشلونة (د ب أ)

أدلى رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون بصوته في الاستفتاء حول الاستقلال عن إسبانيا ،والذي نظمته حكومة الإقليم رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قد قضت بحظره.

وأدلى بوجديمون بصوته في منطقة كورنيلا ديل تري التي تبعد 110 كيلومترات شمال شرق برشلونة . ولم يتمكن من التصويت في مركز الاقتراع المسجل به في سانت جوليا دي راميس بعد أن داهمته الشرطة الإسبانية.

وكتب الناشط المؤيد لاستقلال الإقليم جوردي سانشير على تويتر :"الرئيس بوجديمون يصوت . لا يمكنهم إسكات صوت الشعب . سوف نصوت وسوف نفوز".

وقال مندوب الإسبانية في إقليم كتالونيا إنريك ميلو، إن تدخل الشرطة كان ضروريا لوقف الاستفتاء المحظور، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بعد أن داهمت الشرطة الإسبانية عددا من مراكز الاقتراع وصادرت صناديق الاقتراع .

وأعدت السلطات في كتالونيا أكثر من 2300 مركز اقتراع لاستقبال نحو 3ر5 مليون ناخب مؤهل للتصويت. وكانت الحكومة الإسبانية قد ذكرت في وقت متأخر من يوم السبت إن الشرطة أغلقت "أغلبية" مواقع الاستفتاء المحددة.

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