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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة

التحرير

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أصيب نحو 5 أشخاص اليوم الأحد، في مشاجرة بين عائلتين، وذلك إثر معاكسة فتاه بمنطقة العكريشة بكفر الدوار بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من قسم شرطة كفرالدوار بوصول كل من طرف أول عبدالهادى "م.أ.ب" مصاب جروح قطعيه بالظهر والكتف الأيمن والفخذ الأيسر وانتصار "ع م" ربة منزل والدة الأول مصابه جرح بالشفة العليا ومحمد أب ش عامل (والد الأول) والمقيمين بناحية العكريشة دائرة القسم.

وطرف ثانى إبراهيم "ر د" جزار مصاب جرح قطعي باليد اليمنى ودرويش "ر. د" عامل مصاب جرح بالجبهه وكدمات والمقيمان بذات الناحيه.

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بسؤال الطرفان قرروا بحدوث مشاجرة بينهم بسبب قيام الطرف الثاني بمعاكسة الثانية حال سيرهم بذات الناحية وقيام الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب، وأضاف الأول بتعدي الأول من الطرف الثاني عليه بسلاح أبيض (سكين) وإحداث إصابته المشار إليها.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة

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التحرير

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