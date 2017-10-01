صحة القليوبية: رفع درجة الاستعداد للوقاية من «حمى الضنك»

التحرير

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أعلن حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن رفع حالة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "حمى الضنك"، مشيرا إلى تنشيط حالة الترصد والاكتشاف المبكر على مستوى المحافظة.

وقال الطباخ، لـ"التحرير"، إنه توجد منظومة متكاملة لتفعيل إجراءات مكافحة العدوى، وإنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لمتابعة تنفيذ الخطة الوقائية مع المستشفيات والوحدات الصحية، لرصد الحالات حال ظهورها والتعامل الفوري معها، إضافة إلى تفعيل دور التثقيف الصحي والتوعية بأعراض الإصابة بالمرض.

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وناشد الطباخ، المواطنين التأكد من نظافة خزانات المياه وتغطيتها وغسلها دوريا، مع الحرص على التخلص من أي تجمعات للمياه الراكدة داخل وخارج المنازل، أو بالقرب من أي تجمعات مثل الأسواق والمدارس، وإغلاق النوافذ لمنع دخول الباعوض والتخلص الآمن من القمامة.