أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صحة القليوبية: رفع درجة الاستعداد للوقاية من «حمى الضنك»

Google+ Print
صحة القليوبية: رفع درجة الاستعداد للوقاية من «حمى الضنك» صحة القليوبية: رفع درجة الاستعداد للوقاية من «حمى الضنك»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن رفع حالة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "حمى الضنك"، مشيرا إلى تنشيط حالة الترصد والاكتشاف المبكر على مستوى المحافظة.

وقال الطباخ، لـ"التحرير"، إنه توجد منظومة متكاملة لتفعيل إجراءات مكافحة العدوى، وإنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لمتابعة تنفيذ الخطة الوقائية مع المستشفيات والوحدات الصحية، لرصد الحالات حال ظهورها والتعامل الفوري معها، إضافة إلى تفعيل دور التثقيف الصحي والتوعية بأعراض الإصابة بالمرض.

شاهد أيضا

وناشد الطباخ، المواطنين التأكد من نظافة خزانات المياه وتغطيتها وغسلها دوريا، مع الحرص على التخلص من أي تجمعات للمياه الراكدة داخل وخارج المنازل، أو بالقرب من أي تجمعات مثل الأسواق والمدارس، وإغلاق النوافذ لمنع دخول الباعوض والتخلص الآمن من القمامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»