بني سويف تستعد لمواجهة السيول بـ6 مخرات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس عماره أحمد محمد وكيل وزارة الري بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد: إن "محافظة بني سويف يوجد لديها 6 مخرات للسيول وهي (شرق النيل، طما فيوم غرب اليوسفى، سنور، بياض العرب، أبو صالح، وادى غراب)، وتم إصدار التعليمات لصيانة تلك المخرات وإعاده تأهيل لبعض الانهيارات بالجسور بمخرات سنور، وأبو صالح بقيمه 800 ألف جنيه.

وأكد "عماره" في تصريحات لـ"التحرير" عدم وجود أي تعديات على مجرى المخرات، وأنه تم الاستعداد للسيول بالمرور عليها بصفة دورية.

من جانبه كشف المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، عن تشكيل لجنة للأزمات في وقت سابق بكل وحدة محلية بالمراكز السبع برئاسة رئيس الوحدة، تتولى متابعة كافة مخرات السيول لبيان مدى صالحيتها حالة حدوث كوارث السيول، الأمطار، الفيضانات، وتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الأزمات والكوارث، وإعداد تقارير عن الموقف الحالي بصفة دورية يتم رفعه للجنة العليا.

فى سياق متصل شنت هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، برئاسة عضو المكتب ببني سويف حملة مكبرة على مخرات السيول للوقوف على مدى استعداداتها لمواجهة السيول، بحضور المهندس عمارة أحمد محمد وكيل وزارة الري، والمحاسب محمود المغربي رئيس مدينة بني سويف والمهندس هويدا حسن مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والمهندس علي خلف رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب.

شاهد أيضا

وتفقد عضو الهيئة مخرات أبو صالح وسنور ووادي غراب وغياضة الشرقية وبياض العرب الواقعة شرق النيل، ولُوحظ خلالها وجود محطة تخفيض جهد كهربائي وبرج شبكة محمول داخل أحواض التجميع بمخر بياض العرب، فتم توجيه الجهات المعنية بتعلية قاعدة المحطة وتعلية السور الخاص بها تجنبًا لحدوث أية خطورة حال وجود سيول، وإحالة الجهات التي أصدرت تراخيص شبكة المحمول بجهاز مدينة بني سويف الجديدة للتحقيق

أما في مخر وادي غراب، لاحظ عضو الرقابة مرور بعض مواسير مياه الري داخل المخر مع وجود أضرار بسيطة في بعض المخرات تمثلت في بعض نقاط الضعف، حيث أمر بسرعة معالجتها وتلافي تلك الملاحظات، وإحالة المهندس الفني المشرف على المنطقة للتحقيق.

وأشاد عضو الهيئة، بالاستعدادات التي تتخذها مديرية الري من تطهير المخرات باستخدام أحدث المعدات لتحويل مجاري السيول وإقامة المعابر حول الطرق وإزالة المخلفات على جانب المناطق المعرضة للسيول.