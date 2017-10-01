إنشاء مصنع محاليل طبية بتكلفة 100 مليون جنيه في سوهاج (صور)

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أعلن أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن تسليم مساحة 5 آلاف متر مربع كاملة المرافق بالمنطقة الصناعية، بالأحايوة شرق في أخميم، لإنشاء مصنع محاليل طبية، ضمن المنطقة المخصصة للصناعات الكيميائية، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وقال عبد المنعم، في بيان له، اليوم الأحد، إن هيئة التنمية الصناعية وافقت على إنشاء المصنع، وفقا للاشتراطات واللوائح الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار، بتخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجانا، وطبقا للخريطة الاستثمارية للدولة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين.

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وأضاف أن المناطق الصناعية بسوهاج تتمتع بتوافر المقومات، من بنية تحتية وطرق سريعة ومطار دولي وموارد طبيعية، لافتا إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نموا ملحوظا في مجال الصناعات الثقيلة، إذ تم وضع حجر الأساس لمصنع الأسمنت بالمنطقة الصناعية بغرب جهينة، أبريل الماضي، بتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه، كما تم وضع حجر أساس إنشاء مصنع السيراميك بالمنطقة الصناعية، غرب جرجا، مايو الماضي، بتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه، وهي الخطوات الأولى والفعلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية "سوهاج تمساح النيل"، التي تهدف إلى مضاعفة الإنتاج الصناعي بالمحافظة، وتحويل سوهاج إلى محافظة صناعية منتجة.





