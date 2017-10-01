أسعار الخضار بسوق الجملة والتجزئة اليوم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت أسواق الخضار اليوم تفاوتًا ملحوظًا في أسعار الجملة ومتوسط أسعار التجزئة.

السعر بسوق الجملة

سجل سعر كيلو الطماطم نحو 5 جنيهات، والبطاطس 3.50 جنيه، بينما سجلت الكوسة نحو 5.50 جنيه، والبصل 2.75 جنيه، والبروكلى 5 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفاصوليا 10 جنيهات، والملوخية 2 جنيه، والبامية 13 جنيها للكيلو.

كما سجل القلقاس 5 جنيهات للكيلوجرام، والثوم 21 جنيها، والباذنجان البلدي 2.50 جنيه، والباذنجان الرومي 3.50 جنيه، وسجل الفلفل البلدي نحو 4 جنيهات، والخيار البلدى 4 جنيهات.

شاهد أيضا

متوسط السعر بسوق التجزئة

بينما شهدت الأسعار بسوق التجزئة ارتفاعا ملحوظا وتفاوتا كبيرا مقارنة بالسعر فى سوق الجملة، ليسجل كيلو الطماطم نحو 7 لـ8 جنيهات، والبطاطس نحو 5 جنيهات للكيلو، والبصل نحو 3.50 جنيه، والبروكلى 8 جنيهات، والفاصوليا 12 جنيها للكيلو، والقلقاس 7 جنيهات للكيلو.

فيما سجل الفلفل الرومى 6 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومى 4 جنيهات للكيلو، والملوخية 4 جنيهات للكيلو، والبامية 15 لـ18 جنيها للكيلو.