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أسعار الخضار بسوق الجملة والتجزئة اليوم

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أسعار الخضار بسوق الجملة والتجزئة اليوم أسعار الخضار بسوق الجملة والتجزئة اليوم

التحرير

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شهدت أسواق الخضار اليوم تفاوتًا ملحوظًا في الجملة ومتوسط أسعار التجزئة.

السعر بسوق الجملة

سجل سعر كيلو الطماطم نحو 5 جنيهات، والبطاطس 3.50 جنيه، بينما سجلت الكوسة نحو 5.50 جنيه، والبصل 2.75 جنيه، والبروكلى 5 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفاصوليا 10 جنيهات، والملوخية 2 جنيه، والبامية 13 جنيها للكيلو.

كما سجل القلقاس 5 جنيهات للكيلوجرام، والثوم 21 جنيها، والباذنجان البلدي 2.50 جنيه، والباذنجان الرومي 3.50 جنيه، وسجل الفلفل البلدي نحو 4 جنيهات، والخيار البلدى 4 جنيهات.

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متوسط السعر بسوق التجزئة

بينما شهدت الأسعار بسوق التجزئة ارتفاعا ملحوظا وتفاوتا كبيرا مقارنة بالسعر فى سوق الجملة، ليسجل كيلو الطماطم نحو 7 لـ8 جنيهات، والبطاطس نحو 5 جنيهات للكيلو، والبصل نحو 3.50 جنيه، والبروكلى 8 جنيهات، والفاصوليا 12 جنيها للكيلو، والقلقاس 7 جنيهات للكيلو.

فيما سجل الفلفل الرومى 6 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومى 4 جنيهات للكيلو، والملوخية 4 جنيهات للكيلو، والبامية 15 لـ18 جنيها للكيلو.

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التحرير

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