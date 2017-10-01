القبض على شخصين بحيازتهما 59 طربة حشيش بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد ، القبض على شخصين بحيازتهما 59 طربة حشيش، أثناء استقلالهما سيارة بدائرة مركز أخميم ، بغرض الاتجار.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وتبين ضبط كلاً من "محمد. أ" 43 عامًا، و"حمادة. ح" 34 عامًا سائق، ويقيمان بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام أثناء استقلالهما السيارة رقم "7984 ه ن ب" وبحيازتهما 59 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 6 كيلو جرام.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وبمواجهتهما، اعترافا بحيازتها بقصد الاتجار، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.