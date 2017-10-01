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السيطرة على تسرب غاز طبيعي في قرية ترسا بالفيوم

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مصراوي Masrawy

السيطرة على تسرب غاز طبيعي في قرية ترسا بالفيوم

11:29 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

السيطرة على تسرب غاز طبيعي في قرية ترسا بالفيوم

السيطرة على تسرب غاز طبيعي

أ. ش. أ

سيطرت قوات الحماية المدنية بالفيوم وفرق الطواريء بشركة الغاز، على تسرب في خط الغاز الرئيسي المغذي لقرية ترسا بمركز سنورس، دون حدوث أية إصابات، بعد قطع الخدمة عن المنازل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، حيث تبين وجود تسرب غاز من المواسير الأرضية بخط الغاز الرئيسي المغذي للقرية، القادم من مدينة طامية والمتجه لمدينة أبشواي، وفرض طوقًا أمنيًا حول مكان التسرب وإخطار شركة الفيوم للغاز وتم إغلاق المحابس الرئيسية.

وتلقى اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد جابر بهاء مدير الحماية المدنية بوجود تسرب غاز من الخط الرئيسي بقرية ترسا بمركز سنورس، وتبين أن التسرب يرجع لوجود تآكل في بعض الوصلات الخاصة بالمواسير، وتحرر المحضر 7106 / 2017 بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

هذا المحتوى من

Asha

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