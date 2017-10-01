"صحة قنا": استقرار حالة 7 مصابين بـ"حمى الضنك"

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نفى الدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، صحة ما تم تداوله حول انتشار "حمى الضنك" بمركز قفط بمحافظة قنا، بالإضافة إلى أن مستشفيات محافظة قنا بمراكزها التسعة، لم تسجل حالة اشتباه واحدة بالمرض.

وأضاف، خضاري في تصريحات لـ"مصراوي"، أن مستشفى حميات قنا لم تستقبل سوى 7 حالات وافدة من محافظة البحر الأحمر، يشتبه بإصابتهم بـ"حمى الضنك" وتلقوا العلاج اللازم وحالتهم الآن مستقرة.

وطالب خضاري بتحري الدقة فيما ينشر من قبل وسائل الإعلام حول الأمراض تحديدًا، لما يتسبب في حالة من الخوف والفزع بين الأهالي، مضيفًا أن إدارة الطب الوقائي بالمديرية تشدد من إجراءات الوقاية من كافة الفيروسات والأوبئة بمختلف مراكز المحافظة.