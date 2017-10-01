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القبض على صاحب مخبز باع 91 طن دقيق في السوق السوداء بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

القبض على صاحب مخبز باع 91 طن دقيق في السوق السوداء بالإسكندرية

11:27 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

القبض على صاحب مخبز باع 91 طن دقيق في السوق السوداء بالإسكندرية

القبض على صاحب مخبز

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقى ضباط مباحث في الإسكندرية، القبض على صاحب مخبز بلدي بمنطقة سيدي جابر، يبيع 1828 جوال دقيق من المنصرفة للمخبز بالسوق السوداء، وتحصيل ثمنها بقصد التربح، مستخدمًا بطاقات خبز ذكية قام بتجميعها من المواطنين بدون وجه حق.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة للتموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تفيد بقيام "م. ص" 60 عامًا، المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة سيدى جابر، لقيامه بالتلاعب في كميات الدقيق المنصرفة للمخبز من شركة المطاحن وبيعها بالسوق السوداء.

تم استهداف المخبز بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، وضبطت بداخله 7 بطاقات خبز ذكية خاصة بالأسرة و2 ماكينة صرف خبز.

وبمطابقة كميات الدقيق المنصرف للمخبز من شركات المطاحن بكميات الخبز المنصرفة من ماكينة الصرف تبين قيامه بالتصرف في كمية وقدرها 1828 جوال دقيق بإجمالي وزن 91 طنًا و400 كيلو جرام قام ببيعها في السوق السوداء، وصرف مقابل الدعم عن تلك الكمية في حسابه البنكي دون وجه حق.

وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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