البنا يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوادي الجديد و3 شركات استثمارية

كتب- أحمد مسعد:

شهد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ورؤساء مجالس إدارات 3 شركات استثمارية كبرى تعمل في مجالات التنمية الزراعية الشاملة.

وينص البروتوكول الموقع، وفقًا للبيان الصادر اليوم الأحد، على منح الشركات الثلاثة المساحات المتفق عليها بين الجانبين، وهي: "6970 فدان، و20 ألف فدان، و1140 فدان، بنظام حق الانتفاع لفترة 25 عامًا، بشرط استصلاحها واستزراعها".

واشترط بروتوكول التعاون، التزام تلك الشركات بالقيام بأعمال البنية الأساسية لتلك المساحات وعمل شبكات الري، مع ضرورة التزامها بأنظمة الري الحديثة والمتطورة والتي تشمل الري المحوري أو الري بالرش أو بالتنقيط، وذلك ضمانًا لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وحظر البروتوكول، على تلك الشركات استغلال تلك المساحات في أي أنشطة بخلاف النشاط الزراعي والأنشطة والمجالات القائمة عليها، أو تأجيرها أو التنازل عنها للغير.

وقال وزير الزراعة، إن ذلك الاتفاق يأتي تماشياً مع خطة الدولة وإستراتيجيتها لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه وخاصةً في المجال الزراعي بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، فضلًا عن تنفيذ خطط التوسع في عمليات الاستصلاح والتنمية الزراعية.​