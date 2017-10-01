الزراعة تنظم ورش عمل وندوات في مجالات النخيل والتمور بالوادي الجديد

كتب- أحمد مسعد:

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مجموعةً من ورش العمل والندوات العلمية في مجالات زراعة النخيل، وتصنيع التمور والاستفادة من مخلفاتها.

يأتي ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 58، ومهرجان النخلة الكريمة الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المحافظة، حيث شارك في ورش العمل وفد من وزارة الزراعة ومديري المعاهد البحثية المختصة، وأعضاء هيئة التدريس بكليتي الزراعة والبيطري جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد، ونخبة من الباحثين والطلاب والمهتمين بالنخيل.

وناقشت ورش العمل، وفقًا للبيان الصادر، اليوم الأحد، الأساليب العلمية الحديثة لإنتاج وتصنيع التمور، وكذلك تم عرض بعض البحوث الخاصة باستغلال وإعادة تدوير مخلفات النخيل بأقل تكلفة وأعلى جودة، كما تم استعراض الوضع الحالي لإنتاج التمور وما تأمله المحافظة خلال السنوات المقبلة لرفع مستوى جودة المنتج وتسويقه عالمياً وتعظيم سبل الاستفادة من النخيل.

كما ناقشت ورش العمل، أساليب استغلال النخيل ومخلفاته في إنتاج الوقود الجاف والأعلاف والكمبوست، والصناعات الغذائية والكيميائية للنخيل والأساليب الحديثة لتطويرها داخل المحافظة، وصناعة الأخشاب، فضلًا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة للصناعات الكُبرى.