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بالصور- ثري عربي يشتري شقة له وأخرى لموظفيه في لندن..أناقة بملايين الدولارات

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مصراوي Masrawy

بالصور- ثري عربي يشتري شقة له وأخرى لموظفيه في لندن..أناقة بملايين الدولارات

11:25 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

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كتب- مصراوي

ذكر تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ثري عربي قام بشراء شقتين في العاصمة البريطانية لندن بسعر خيالي.

و ذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنك ِأن شيخًا عمانيًا اشترى شقتين فاخرتين في لندن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار).

وأضاف التقرير أن الرجل ثري جدا، واشترى الشقتين في حي نايتسبريدج الشهير، في لندن، بمبلغ خيالي، جعل شقتيه الأغلى في تاريخ المنطقة.

بلغ ثمن الشقة الأولى 17 مليون جنيه إسترليني، وتبعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام عن الشقة الثانية المخصصة لموظفيه والتي بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه، بحسب "ديلي ميل".

ولم يكشف التقرير عن هوية الشيخ الخليجي، مشيرا إلى أن الصفقة التي أبرمها هي الأغلى سعرًا في المنطقة ذات المباني القديمة خلال العامين الماضيين.

وأعيد ترميم الشقتين بديكور معاصر رغم وجودهما في مبان قديمة، وقامت الصحيفة بنشر لقطات للشقتين من الداخل والخارج.

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مصراوي Masrawy

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