النيابة الإدارية تحقق في اتهام مسئولي تعليم السيدة زينب بالتلاعب في نتيجة الإعدادية

كتب- عمرو علي:

بدأت النيابة الإدارية التحقيق في مخالفات المسئولين بإدارة السيدة زينب التعليمية، بسبب التلاعب في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2016 / 2017 بقصد إنجاح الطلاب الراسبين، لرفع نسبة النجاح بالإدارة التعليمية بدون وجه حق، وبالمخالفة للحقيقة والقرارات الوزارية.

وتضمن البلاغ أنه تم التلاعب في نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بقصد زيادة نسبة النجاح من 43% إلى أكثر من 90% عن طريق التزوير، حيث كانت نتيجة الإعدادية العام الماضي 52% والعام السابق له 47%، ولم تزد عن ذلك في معظم الأعوام السابقة، إلا أن المسئولين بإدارة السيدة زينب التعليمية قرروا زيادة النتيجة لأكثر من 90% حتى يمكنهم الظهور أمام قيادات مديرية تعليم القاهرة بتحقيق إنجاز غير مسبوق، وهو ما ترتب عليه نجاح بعض الطلاب بغير حق وضياع مجهود المجتهدين.

وتبين أن مسئول كبير بإدارة السيدة زينب التعليمية، طلب من الموجهين والمصححين رفع النتيجة مجاملة لمسئولة كبيرة حتى أنه تم رفع الطالب الحاصل على خمسة درجات إلى نسبة النجاح، حيث كانت أكثر المواد التي تم التلاعب بها الحاسب الألى واللغة الإنجليزية والرياضيات، حتى أن المصححين اضطروا إلى الكتابة بخط أيديهم في كراسات الإجابة للطلبة، وحدد البلاغ أسماء 10 طلاب بأرقام جلوسهم على سبيل الحصر.