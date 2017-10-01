البصمة الوراثية تثبت صحة نسب مصاب قطار الإسكندرية لأسرته

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

اختلف أفراد أسرتين حول نسب أحد مصابي حادث قطار الإسكندرية لأي من الطرفين، ما دفع الأجهزة الأمنية بأخذ عينات البصمة الوراثية ومقارنتها بالبصمة الوراثية للمصاب لتحديد نسبه لأي منهما.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الساحل إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى معهد ناصر بشكوى بالمستشفى.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول كل من، "إبراهيم.س"، و"نعمات.أ"، وطرف ثان "طارق.ف"، و"عواطف.م"، و"إسلام.م"، و"عادل.ع"، وقرر الثالث بأنه حال تواجده بالمستشفى وباقي الطرف الثاني صحبة نجله "شادي" 17 سنة، مصاب بكسور بالفخذين وكسر أسفل العمود الفقري من الدرجة الثالثة وغياب في الوعي "من مصابي حادث قطاري الإسكندرية"، حضر إليهم الطرف الأول، مُدعين بأن نجله المذكور هو شقيق الأول، وأنه يدعى "عبد الله.س"، وعلل قيام الطرف الأول بذلك نتيجة عدم عثورهم على نجله المفقود بذات الحادث، وأيد الطرف الثاني أقواله، ولم يقدموا ما يُفيد نسب المصاب إليهم.

وبسؤال الأول أيد ما سبق، وقرر بعدم علمه بمكان شقيقه منذ تاريخ الحادث حتى نقله إلى المستشفى؛ و أضاف بعلمه بمكان تواجده بالمستشفى من خلال صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت الثانية بأنها والدته "ولم يقدما ما يفيد ".

وبالعرض على اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، كلف اللواء هشام لطفي، مدير الإدارة العامة لقطاع الشمال، للانتقال وفحص الموضوع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم6911/2017م إداري القسم.

وبإحالة المحضر للنيابة العامة قررت عرض الطرفين على الطب الشرعي لأخذ عينة البصمة الوراثية DNA ومقارنتها بالبصمة الوراثية للمصاب محل النزاع، "شادي طارق فتحي"؛ وذلك بعد أخذ العينة اللازمة من الأخير وتحديد نسب المصاب لأي من الطرفين وفقًا لنتيجة المعمل، يكلف أحد الأطباء بأخذ عينة البصمة الوراثية من المصاب، والمحجوز بمستشفى معهد ناصر و اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حفظها.

وفي وقت لاحق توجه الطرف الثاني لسرايا النيابة لإقراره أن المصاب المحجوز بالمستشفى ليس نجله و أنه لا يرغب في عمل تحليل DNA.