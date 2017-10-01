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ضبط 75 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 75 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

11:23 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

ضبط 75 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث بالجيزة، اليوم الأحد، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار بالأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 75 قضية، أبرزها 11 قضية عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على 10 منشآت بدون ترخيص.

كما تم ضبط 7 مخالفات خبز غير مطابق المواصفات، 3 مخالفات توقف عن الإنتاج، وتحرير 3 قضايا غلق في مواعيد العمل الرسمية.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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