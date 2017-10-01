ضبط 75 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأحد، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار بالأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 75 قضية، أبرزها 11 قضية عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على 10 منشآت بدون ترخيص.

كما تم ضبط 7 مخالفات خبز غير مطابق المواصفات، 3 مخالفات توقف عن الإنتاج، وتحرير 3 قضايا غلق في مواعيد العمل الرسمية.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.