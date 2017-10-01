تأجيل دعوى منع ظهور مرتضى منصور في الإعلام لـ3 ديسمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام، لجلسة 3 ديسمبر المقبل .

كان طارق العوضي، المحامي، أقام دعوى حملت رقم 81198 لسنة 68 ق، وطالب فيها بمنع رئيس نادى الزمالك، من الظهور في وسائل الإعلام كافة.

كان تقرير "المفوضين" أوصى بوقف برنامج أحمد موسى "على مسؤوليتي"، ومنع رئيس نادي الزمالك، من الظهور في الإعلام.