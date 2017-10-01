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تأجيل دعوى منع ظهور مرتضى منصور في الإعلام لـ3 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى منع ظهور في الإعلام لـ3 ديسمبر

11:16 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى منع ظهور مرتضى منصور في الإعلام لـ3 ديسمبر

مرتضى منصور

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام، لجلسة 3 ديسمبر المقبل .
كان طارق العوضي، المحامي، أقام دعوى حملت رقم 81198 لسنة 68 ق، وطالب فيها بمنع رئيس نادى ، من الظهور في وسائل الإعلام كافة.

كان تقرير "المفوضين" أوصى بوقف برنامج أحمد موسى "على مسؤوليتي"، ومنع رئيس نادي الزمالك، من الظهور في الإعلام.

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مصراوي Masrawy

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