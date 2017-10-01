أسلمت قبل زواجها وتتمنى الغناء مع «الهضبة».. 16 معلومة عن ديانا حداد

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يعرفها جيل التسعينيات عن ظهر قلب، فقد تربى على أغانيها، بعد أن تمكنت من معرفة ذوق الشباب، فقدمت له موسيقى وكلمات تتماشى مع طبيعته، ولعل ذلك كان سر نجاحها واستمرارها، ولكن غيابها الإعلامي المستمر جعل بريقها يخفت شيئا فشيئا لدى الجمهور الحديث، إلا أن تفاعلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعادها إلى أذهان الجمهور، بالتزامن مع إصدارها أغنيات جديدة بتقنيات مبهرة.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 16معلومة عن المطربة اللبنانية ديانا حداد.



1- اسمها بالكامل "ديانا جوزيف حداد".

2- ولدت في يوم 1 أكتوبر عام 1976، ببلدة "بصاليم" في جبل لبنان.

3- والدها "جوزيف" مسيحي ماروني، وأمها "منى" مسلمة توفيت عام 1999، وهي المولودة الثالثة بين 5 إخوة هم: "لوليتا، داني، فادي، سمير".

4- بعد اندلاع الحرب في لبنان، انتقلت مع أسرتها للإقامة في دولة الكويت، حيث نشأت وتعلمت لمدة 14 عاما، ثم عادت مرة أخرى إلى وطنها الأم فور اندلاع حرب الخليج.

5- حصلت على شهادة علمية في مجال برمجة الحاسب الآلي بدولة الكويت.

6- ظهرت عليها معالم الموهبة الفنية وهي في الثامنة من عمرها، فغنت بالحفلات الوطنية عام 1988.

7- اشتركت في برنامج اكتشاف المواهب اللبناني "استوديو الفن" عام 1992، وفازت عن فئة الأغنية الشعبية، بعد تقديمها أغنية "طير اليمامة".

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8- قدمت أول ألبوم غنائي بعنوان "ساكن" عام 1996، ووصل عدد ألبوماتها الغنائية على مدى مسيرتها إلى نحو 15 ألبوما، أشهرها: "أهل العشق، أمانيه، يا مايا، شاطر، جرح الحبيب، لو يسألوني، أول مرة، بنت الأصول".

9- بدأت شهرتها تتسع بعد غنائها باللهجة المصرية، وعن ذلك قالت في حوار صحفي: "الغناء المصري كان سببا فى نجاح ديانا حداد، وقد قدمت عددًا من الأغنيات باللهجة المصرية حققت نجاحات منقطعة النظير، لأن هذه اللهجة هى التى تربينا عليها".

10- تزوجت من المخرج الإماراتي "سهيل عبدول"، وحصلت على الجنسية الإماراتية، وأنجبت ابنتيها "صوفي، وميرا"، ولكنها حاليا منفصلة عنه.

11- صرحت بأنها اعتنقت الديانة الإسلامية لتتزوج من المخرج سهيل عبدول، ولكن بعد ذلك تحول الأمر إلى اقتناع بالديانة، مشيرة إلى أن ذلك الأمر لم يسبب أي حساسية لدى أسرتها في لبنان.

12- أعربت عن ندمها على تجربة الزواج المبكر، قبل إتمام عامها العشرين، وقالت: "ربما ما كنت أقدمت على الزواج باكرا وأجّلت زواجي إلى ما بعد سن العشرين، حيث أكون أكثر إدراكا ووعيا، لكن، في النهاية، هذا هو النصيب"، وذلك خلال حوارها الصحفي بمجلة "سيدتي".

13- قالت عن سبب غيابها الإعلامي: "أنا مقتنعة أن الفنان لا ينبغى أن يحرق نفسه بالظهور الدائم فى وسائل الإعلام، إضافة إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة جدًا من خلال السوشيال ميديا، ويمكننى أن أظهر فى الوقت المناسب من خلال صفحاتى على مواقع التواصل الاجتماعى".

14- أكدت أن سر احتفاظها برشاقتها هو وجود برنامج يومي، ومدربة متخصصة لها، تتولى مهمة الحفاظ على رشاقتها، بممارسة رياضات "السباحة والتايكوندو والأيروبيكس والمشى، والكارديو".

15- تعتبر أول مطربة عربية تقدم أغنية بتقنية "3D" من خلال طرحها كليب الأغنية بعنوان "نايمة بالعسل"، لأول مرة في الوطن العربي، على حد قولها.

16- اشتهرت بتقديمها أغاني "الديو" ومنها: "جرح الحبيب، لو يسألونى، ماس ولولى، روميو وجولييت، حكاية حب"، كما أعلنت عن رغبتها في مشاركة الفنان عمرو دياب بأغنية "ديو".