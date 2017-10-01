لم ينجح في إنقاذ أخيه من السرطان.. 12 معلومة عن بهاء سلطان

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رغم فترات انقطاعه عن جمهوره التي تطول إلى سنوات، إلا أنه احتفظ بمكانته الفنية في قلوبهم، واحتل في عام 2011 المركز الأول بين المطربين المصريين الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل"، وهذا ليس سهلًا في وقت تعج فيه الساحة الفنية بعدد كبير من الأصوات اللامعة، ولعل ذلك يعود إلى اختلاف الشخصية الفنية التي يتحلى بها، وطريقة الغناء التي يسهل تمييزها بسهولة بين عشرات المطربين، فارتبط به الجمهور وآثره عن آخرين يصدرون ألبومات بشكل دوري.

"التحرير لايف" يرصد 12 معلومة عن المطرب بهاء سلطان في التقرير التالي.

1- ولد بهاء فتحي عبد الله وهو الاسم الكامل له، في 1 أكتوبر من عام 1972، في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

2- التحق بالشعبة العلمية في مرحلة الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس من كلية التربية الموسيقية.

3- اكتشفه الملحن والمطرب مصطفى كامل، الذي أعجب بصوته كثيرًا وقدمه للمنتج نصر محروس، وسرعان ما اقتنع بموهبته، فأنتج له أغنية "احلف" ضمن ألبوم "فري ميكس" مع عدد كبير من المطربين من بينهم حسن الأسمر وخالد عجاج في عام 1998، وحققت نجاحًا واسعًا.

4- قدم أول ألبوماته منفردًا مع المنتج نصر محروس بعنوان "ياللي ماشي" عام 2000، وفيه كانت أغنية "يا ترى" وكانت هذه بداية انتشاره الجماهيري، واكتساحه لسوق "الكاسيت" آنذاك.

5- توالت ألبوماته سريعًا في ذلك الوقت استغلالًا للنجاح الذي حققه، فقدم ألبوم "3 دقايق" في عام 2001، ثم "قوم اقف" عام 2003، والذي قدم من خلاله الفنان تامر حسني للجمهور، ثم "كان زمان" في 2006"، و"مالنا" في 2011، ثم "بندور على السعادة" عام 2013، وانتهاءً بـ"سيجارة" الذي لم يطرح بعد في الأسواق.

6- لا يجيد سلطان التحدث أمام الجمهور، لذا هو مُقل في ظهوره الإعلامي، ومعظم لقاءاته التليفزيونية يغلب عليها الطابع الغنائي أكثر من الحديث الكلامي، وهذا ظهر أثناء استضافته في برنامج "صولا"، حينما تعثر في الانسجام مع باقي ضيوف الحلقة، فقالت له الفنانة أصالة: "أنا عارفة إننا بندبحك لأنك مش بتحب تتكلم كتير".

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7- رغم الصداقة التي تجمعه بالفنان تامر حسني، إلا أنه لا يعترف بموهبته كممثل، ويرفض أن يضيع ساعتين من وقته لمشاهدة أفلامه، وذلك وفق لما قاله في لقاء تليفزيوني سابق.

8- له تجربة تمثيلية وحيدة من خلال ظهوره في مشهد مدته 5 دقائق كضيف شرف في مسلسل "راجل وست ستات"، مع الفنان أشرف عبد الباقي، وتحدث خلاله كلمات قليلة وغنى "كوبليه" من أغنيته الشهيرة "3 دقايق".

9- تزوج في عام 2013 من جرمين شقيقة زوجة المطرب خضر، وأنجب ابنتين توأم هما كاندي وكادي.

10- يحتكره المنتج الموسيقي نصر محروس منذ 17 عامًا، واعترف "سلطان" في حوار سابق له مع جريدة "التحرير" أن الشركة المنتجة هي المسؤولة عن عدم تواجده على الساحة الفنية باستمرار، لأن "محروس" يؤجل إصدار ألبوماته خشية أن ينتهي العقد المبرم بينهما، لافتًا إلى أنه انتهى من تسجيل ألبوم "سيجارة" منذ فترة طويلة، لكن لم يتم إصداره بعد.

11- انخفض وزنه وتغيرت ملامحه بسبب أزمة نفسية ألمت به بعد وفاة شقيقه بمرض سرطان العظام، ولجأ حينها للمنتج نصر محروس لطلب مبلغ من المال لمعالجة شقيقه، إلا أن الأخير قال له: "ربنا معاك"، فمات أخوه، ورفع "سلطان" دعوى قضائية لفسخ التعاقد بينهما لكنها لم تحل شيئًا، معتبرًا المنتج نصر محروس سبب "تعاسته" في الحياة.

12- رفض خوض تجربة التمثيل من خلال بطولة عمل درامي خشية أن يفقد جمهوره.