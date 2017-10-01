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"الصحة" تكشف حقيقة وفاة طفلة بـ"حمى الضنك"

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مصراوي Masrawy

"الصحة" تكشف حقيقة وفاة طفلة بـ"حمى الضنك"

11:02 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

الغردقة - (أ ش أ)

نفت الإدارة الصحية بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، ما نشرته أحد المواقع عن وفاة طفلة بسبب الحمى.

وأكد بيان صادر عن الإدارة الصحية، اليوم الأحد أن سبب الوفاة- كما أثبت بالتقرير الطبي- فشل في وظائف الجسم الحيوية نتيجة ارتفاع كهربة المخ، مشيرا إلى عدم وجود أية حالات وفاة ناتجة عن "حمى الضنك".

من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة بالمحافظة بيانا طالبت فيه توخي الحذر من الأخبار غير الصحيحة، وذلك لعدم وجود حالات وفاة بسبب "حمى الضنك" بمدينة القصير وأيضا لا يوجد حالات وفاة بمستشفى الحميات بالغردقة.

يشار إلى أن أحد المواقع قد نشرت أخبارا حول وفاة طفلة عمرها 9 سنوات من منطقة مدرسة الحرية بمدينة القصير بالبحر الأحمر كانت تعاني من الإصابة بأعراض "حمى الضنك".

هذا المحتوى من

Asha

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