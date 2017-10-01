بعد السماح للمرأة بالقيادة.. شروط جديدة في عقود الزواج السعودية

كتب - مصراوي:

تحدثت وسائل الإعلام السعودية عن فتاة سعودية اشترطت في عقد زواجها، شراء سيارة حديثة لها كجزء من مهرها، وعدم منعها من قيادتها.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، الآن أصبحت قيادة السيارة وامتلاكها، أحد شروط توقيع عقد الزواج، إضافة إلى ثلاثة شروط كانت موجودة وهي منزل مستقل، وإكمال التعليم، وعدم منعها من العمل.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، أمرًا ملكيًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءً من العام المقبل، لتُنهي السعودية بذلك حظرًا مفروضًا يعود إلى عقود.

كما أمر العاهل السعودي، يوم الخميس الماضي، بإعداد مشروع نظام (قانون) لحماية المرأة من جريمة التحرش.