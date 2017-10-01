ننشر التشكيل الجديد لدوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة

كتب – محمود السعيد:

حصل "مصراوي" على تشكيل دوائر الجنايات للعام القضائي الجديد، بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية.

ويبدأ العام القضائي الجديد، اليوم الأحد، الموافق 1 أكتوبر، عقب انتهاء الإجازات القضائية التي تبدأ من أول أغسطس حتى نهاية سبتمبر من كل عام.

وتتشكل دوائر محكمة جنايات شمال القاهرة من 24 دائرة، تعمل كل دائرة أسبوعًا من كل شهر.

وكان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اعتمد الحركة القضائية للعام 2017 – 2018 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتضمن ترقية رؤساء الاستئناف ونوابهم، وكذا نواب رئيس محكمة النقض، فيما يشمل الجزء الثاني ترقية أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم، ويشمل الجزء الثالث ترقية محامين العموم، ووكلاء النيابة العامة.