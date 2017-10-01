المرصد السوري: غارات جوية تستهدف مناطق في ريف دير الزور
المرصد السوري: غارات جوية تستهدف مناطق في ريف دير الزور
11:17 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
لندن (أ ش أ)
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، ومقره لندن، بأن طائرات حربية تابعة للجيش السوري نفذت غارات على مناطق في عدة محاور بمدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة أخرين في حالات خطرة.
وقال المرصد، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية الأحد، إن الطائرات الحربية قصفت فجر اليوم مناطق في قرية (طابية جزيرة) بريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن مقتل مدني وسقوط عدد من الجرحي .
وأضاف المرصد أن اشتباكات دارت بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جهة وبين فصائل مقاتلة من جهة أخري في محور الجنوبي لمدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، في حين دارت اشتباكات أخري بين قوات النظام وعناصر تنظيم "داعش" في محور عين الدنانير بريف حمص الشرقي، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن -في وقت سابق اليوم- عن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات النظام السوري الجوية على بلدة "أرمناز" بريف محافظة إدلب الشمالي الغربي إلى 34 شخصا.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
المرصد السوري: داعش يسيطر على مدينة في ريف حمص
-
الحشد الشعبي يمنع الأفراح لمدة أسبوع في مدينة تكريت العراقية
-
هدوء في إدلب وحماة بعد سقوط عشرات القتلى في "المعركة الأخيرة"
-
المرصد: مقتل 28 مدنيا في ضربات جوية على بلدة بمحافظة إدلب بسوريا
إعلان
إعلان