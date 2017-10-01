وزير خارجية اليمن يصل إلى القاهرة قادمًا من ألمانيا

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليمن، قادما من ألمانيا في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات اليمنية.

تأتي زيارة نائب رئيس وزراء ووزير خارجية اليمن في نهاية جولة خارجية، شملت بعض الدول الأوروبية التقى خلالها مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات، بينما يواصل لقاءاته بمصر لبحث دعم التعاون بين مصر واليمن الفترة القادمة، مع استعراض أخر التطورات على الساحة اليمنية.