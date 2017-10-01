الخشت: خطة للاستفادة من الأبحاث العلمية والتحول إلى "جامعة ذكية"

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تستهدف التحول من نظام التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج الذي يعتمد بالأساس علي التعليم الإلكتروني ويجمع بين أكثر من أسلوب تعليمي في الدراسة.

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية، الأحد، أن التعليم المدمج يعتمد علي الاستعانة بالقنوات الفضائية، واستخدام أفلام اليوتيوب في التعليم، واللقاءات المباشرة مع الأساتذة بنسبة قد تصل إلى 25% من البرامج التدريبية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن البداية كانت فى إطلاق برنامج بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال) بنظام التعليم المدمج الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات ووافق على لائحته وتعميمه على الجامعات الآخرى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لديها الرغبة في التغيير والتطوير والتحول الي جامعة ذكية تضاهي الجامعات العالمية، مشيراً الي أنه يسعي في المرحلة الحالية إلي تطبيق الميكنة داخل الجامعة، وذلك من خلال إستخدام نظام التطبيقات الذكية في مختلف المعاملات الجامعية.

وقال الخشت إلى أن جامعة القاهرة تعد حاليًا خطة للاستفادة من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه لمختلف الكليات بالتركيز علي المشروعات البحثية التي تعود على اقتصاد الدولة والتنمية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه تم الإتفاق مع الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، في اجتماع مجلس الجامعة، على وضع سياسات وتنفيذها لتحسين التصنيف الدولي للجامعة.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أنه يتم التواصل مع الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية لإقامة فعاليات فنية لطلاب جامعة القاهرة. ولفت إلى أن الجامعة تدرس تنظيم صالون ثقافي ببهو قاعة الاحتفالات، تستضيف خلاله، كبار الكتاب والمثقفين بحضور الطلاب، وتنظيم مسابقة "فنون" بين طلاب الجامعة بالتركيز علي المسرح والغناء والعزف إلى جانب تنظيم أولمبياد يضم كافة الفرق الرياضية.بكليات الجامعة.

وأشار الخشت إلى أهمية خلق ظروف مناسبة للأنشطة الطلابية الفاعلة التي تنمي مدارك الشباب مع توسيع قاعدة المشاركة بينهم.