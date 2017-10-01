أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الخشت: خطة للاستفادة من الأبحاث العلمية والتحول إلى "جامعة ذكية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الخشت: خطة للاستفادة من الأبحاث العلمية والتحول إلى "جامعة ذكية"

11:09 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تستهدف التحول من نظام التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج الذي يعتمد بالأساس علي التعليم الإلكتروني ويجمع بين أكثر من أسلوب تعليمي في الدراسة.

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية، الأحد، أن التعليم المدمج يعتمد علي الاستعانة بالقنوات الفضائية، واستخدام أفلام اليوتيوب في التعليم، واللقاءات المباشرة مع الأساتذة بنسبة قد تصل إلى 25% من البرامج التدريبية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن البداية كانت فى إطلاق برنامج بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال) بنظام التعليم المدمج الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات ووافق على لائحته وتعميمه على الجامعات الآخرى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لديها الرغبة في التغيير والتطوير والتحول الي جامعة ذكية تضاهي الجامعات العالمية، مشيراً الي أنه يسعي في المرحلة الحالية إلي تطبيق الميكنة داخل الجامعة، وذلك من خلال إستخدام نظام التطبيقات الذكية في مختلف المعاملات الجامعية.

وقال الخشت إلى أن جامعة القاهرة تعد حاليًا خطة للاستفادة من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه لمختلف الكليات بالتركيز علي المشروعات البحثية التي تعود على الدولة والتنمية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه تم الإتفاق مع الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، في اجتماع مجلس الجامعة، على وضع سياسات وتنفيذها لتحسين التصنيف الدولي للجامعة.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أنه يتم التواصل مع الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية لإقامة فعاليات فنية لطلاب جامعة القاهرة. ولفت إلى أن الجامعة تدرس تنظيم صالون ثقافي ببهو قاعة الاحتفالات، تستضيف خلاله، كبار الكتاب والمثقفين بحضور الطلاب، وتنظيم مسابقة "فنون" بين طلاب الجامعة بالتركيز علي المسرح والغناء والعزف إلى جانب تنظيم أولمبياد يضم كافة الفرق الرياضية.بكليات الجامعة.

وأشار الخشت إلى أهمية خلق ظروف مناسبة للأنشطة الطلابية الفاعلة التي تنمي مدارك الشباب مع توسيع قاعدة المشاركة بينهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة 12 ساعة.. غدا

    أخبار

  • كيف أثرت المقاطعة العربية لقطر على طلابها في ؟

    أخبار

  • جامعة القاهرة تعلن موعد وشروط الالتحاق بـ"تجارة تعليم مفتوح"

    أخبار

  • محمد محسن في جامعة القاهرة 13 أكتوبر المقبل

    أخبار

إعلان

4b967cd2e9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة