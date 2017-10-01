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نائب وزير الإسكان: إخلاء 20% من منطقه مثلث ماسبيرو

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الإسكان: إخلاء 20% من منطقه مثلث ماسبيرو

11:06 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

نائب وزير الإسكان: إخلاء 20% من منطقه مثلث ماسبيرو

كتبت- ندى الخولي:

أعلن أحمد درويش، نائب وزير الإسكان، أنه في إطار سعي الدولة لتطوير قلب العاصمة، تواصل تنفيذ مشروع إعادة تخطيط مثلث ماسبيرو، لافتًا إلى أن المشروع ظل حبيس المخططات خلال العقود الماضية، حيث تتسارع معدلات الإنجاز به لتسابق الزمن لتطوير المنطقة.

وأضاف درويش: "بعدما انتهت مرحلة جمع رغبات أهالي المنطقة، يجري حاليًا تنفيذ تلك الرغبات، حيث تم نقل أكثر من 350 أسرة لحي الأسمرات وتم تعويض أكثر من 550 أسرة ماديًا ليصبح إجمالي الأسر التي تم الانتهاء من تعويضها حوالي 900 أسرة يمثلون 20% من سكان المنطقة".

وأوضح نائب وزير الإسكان، أنه يجري العمل على قدم وساق لاستكمال تعويض باقي الأسر للبدء فورًا بتنفيذ مخطط التطوير.

وأكد درويش، أنه تم وضع منهجية إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو مطلع العام الجاري بالمشاركة مع جميع الأطراف ذات الصلة من أهالي المنطقة أو ملاك الأراضي، وقد تم خلال الفترة الماضية استبيان آراء سكان المنطقة والذي اختار حوالي 70% منهم التعويض النقدي (2830 أسره)، بينما فضل حوالي 10% منهم 450- سرة الانتقال لوحدة بديلة في حي الأسمرات، كما اختار حوالي 20% منهم (900 أسرة) العودة للمنطقة بعد التطوير.

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