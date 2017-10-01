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قطع المياه عن "الأغاخان" لمدة 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

قطع المياه عن "الأغاخان" لمدة 24 ساعة

11:00 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة أغاخان بالكامل -المنطقة المحصورة بين كورنيش النيل شارع شبرا وشارع دولتيان، حتى ترعة الإسماعيلية (المظلات)- لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 10 صباح غد الاثنين، حتى الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 3-10-2017.

وأشارت الشركة، إلى أن قطع المياه نتيجة لقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بتحويل مسار خط المياه قطر 1000مم، ضمن مشروع تحويلات مرافق محور روض الفرج بمنطقة ترعة الإسماعيلية بالشارع الموازي لكوبري المظلات والمؤدي لشارع تفتيش الري.

وأهابت الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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