الدولار يستقر بـ«المركزي».. والبنك الزراعي المصري يسجل أقل سعر

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استقرت أسعار الدولار اليوم بالبنك المركزي، حيث سجل 17.712 جنيه للبيع و17.612 جنيه للشراء.

وسجل بنك التعمير والإسكان أعلى سعر اليوم بـ17.73جنيه للبيع، و17.63 جنيه للشراء مقابل الجنيه المصرى.

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك الزراعي المصري 17.68 للبيع، و17.58 للشراء.

وسجل الدولار لبنك بلوم والمصري الخليجي والعربي الإفريقي وبنك عودة وإتش إس بي سي 17.72 للبيع، و17.62 للشراء.



بينما سجل الدولار ببنك البركة وكريدى أجريكول والمشرق والبنك المصري لتنمية الصادرات 17.71 للبيع، و17.61 للشراء، فيما سجل بنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك التجارى الدولي والبنك العربي وبنك مصر إيران 17.70 للبيع، و17.60 للشراء.

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العملات الأجنبية

كما شهدت باقي العملات الأجنبية استقرارا ملحوظًا فى الأسعار اليوم، ليسجل اليورو 20.77 للبيع، و20.64 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترلينى 23.72 جنيه للبيع، و23.58 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.16 جنيه للبيع، و18.05 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.66 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.66 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء.

العملات العربية

سجل الريال السعودى نحو 4.72 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.68 جنيه للبيع، و58.27 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.