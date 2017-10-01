ضبط مستلزمات لعلاج الأسنان بـ250 ألف جنيه مع راكب بالمطار- صور

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة بهدف التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة، اشتبه عمر عطية، رئيس قسم تفتيش الركاب، في راكب مصري حاول الخروج من الصالة مسرعا بحقائبه تم استيقافه، ومراجعة جواز سفره تلاحظ تردده على الصين.

وبالعرض علي أحمد العاصي نائب مدير الإدارة، قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة إيهاب عميرة رئيس القسم، وتبين وجود أشياء معتمة ومتماثلة.

وبالعرض على حمدي حافظ مدير الحركة، قرر تكليف لجنه ضمت كل من: محمود طه وهشام الورداني مأموري الجمرك، تحت إشراف محمد سعد مدير الحركة، لتفتيش حقائبه.

وعثر على 3 آلاف و100 قطعة من التركيبات والأدوات والمستلزمات الخاصة بطب وجراحة الأسنان مخفاة بين طيات ملابسه، وقدرت قيمة المضبوطات بـ 250 ألف جنيه.

قرر سامي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر للراكب.