وزير الثقافة يصل من قيرقيزيا بعد زيارة استغرقت عدة أيام
وزير الثقافة يصل من قيرقيزيا بعد زيارة استغرقت عدة أيام
10:45 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
مطار القاهرة الدولي
كتب- طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة قادما من قيرقيزيا، بعد زيارة استغرقت عدة أيام.
وشارك النمنم، خلالها ممثلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى في فعاليات مؤتمر "مكانة الإسلام في الدولة العلمانية الحديثة"، ضمن 19 دولة بالعالم.
التقي النمنم، خلال زيارته نظيره توجولباى كازاكوف، وزير الثقافة والسياحة والإعلام، بدولة قرقيزستان، بحثا سبل زيادة سبل التعاون بين مصر وقرقيزيا.
واتفقا الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون بين مصر وقرقيزيا، ليكون أول بروتوكول تعاون ثقافى بين الدولتين.
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