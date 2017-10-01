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وزير الثقافة يصل من قيرقيزيا بعد زيارة استغرقت عدة أيام

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يصل من قيرقيزيا بعد زيارة استغرقت عدة أيام

10:45 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

وزير الثقافة يصل من قيرقيزيا بعد زيارة استغرقت عدة أيام

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة قادما من قيرقيزيا، بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

وشارك النمنم، خلالها ممثلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى في فعاليات مؤتمر "مكانة الإسلام في الدولة العلمانية الحديثة"، ضمن 19 دولة بالعالم.

التقي النمنم، خلال زيارته نظيره توجولباى كازاكوف، وزير الثقافة والسياحة والإعلام، بدولة قرقيزستان، بحثا سبل زيادة سبل التعاون بين وقرقيزيا.

واتفقا الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون بين مصر وقرقيزيا، ليكون أول بروتوكول تعاون ثقافى بين الدولتين.

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