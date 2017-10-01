بالصور - تعطل قطار بالإسماعيلية.. وتوفير سيارات لنقل الطلاب والعاملين

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

تعطل القطار القادم من القاهرة والمتجه إلى السويس، أمام مزلقان مركز التل الكبير التابع لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد.

وقال شهود عيان، إن العطل المفاجئ في القطار تسبب في أغلاق المزلقان أمام السيارات والمارة.

وأصدر اللواء عماد يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، تعليمات بسحب القطار من أمام المزلقان عقب تعطل حركة القطارات، وتوفير سيارات لنقل ركاب القطار من طلاب وعاملين إلى مصالحهم ومدارسهم وجامعاتهم.