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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالبحيرة

11:02 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالبحيرة

أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص بجروح متفرقة، في مشاجرة اليوم الأحد، بسبب معاكسة جزار لسيدة أثناء سيرها مع زوجها وإبنها، بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

وورد لقسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام، بلاغ بوصول كلًا من طرف أول: "عبدالهادي. م. أ" 22 عامًا، مصاب بجروح قطعية في الظهر والكتف الأيمن والفخذ الأيسر، و"انتصار. ع. م" 46 عامًا، ربة منزل، والدة الأول، مصابة بجرح بالشفة العليا، و"محمد. أ. ب" 47 عامًا، عامل، والد الأول، والمقيمون بناحية العكريشة، دائرة القسم.

وطرف ثاني: "إبراهيم .ر .د" 35 عامًا، جزار مصاب بجرح قطعي في اليد اليمنى، و"درويش .ر.د" 28 عامًا، عامل، مصاب بجرح في الجبهة وكدمات، والمقيمان بذات الناحية.

بسؤال أفراد الطرفين قررا بحدوث مشاجرة بينهما بسبب قيام الطرف الثاني بمعاكسة الثانية حال سيرهم بذات الناحية، وأضاف الأول باعتداء الأول من الطرف الثاني عليه بسكين وإحداث إصابته المشار إليها.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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