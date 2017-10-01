بالصور.. إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية بسوهاج
بالصور.. إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية بسوهاج
11:01 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
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سوهاج - عمار عبدالواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية سفلاق في نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح شريف حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بساقلتة، بإزالة تلك المخالفات.
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