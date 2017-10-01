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وزير الآثار: افتتاح المرحلة الأولى من المتحف المصري الكبير منتصف 2018

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مصراوي Masrawy

وزير الآثار: افتتاح المرحلة الأولى من المتحف المصري الكبير منتصف 2018

11:00 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

وزير الآثار: افتتاح المرحلة الأولى من المتحف المصري الكبير منتصف 2018

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الأحد، إنه سيجري افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المتحف المصري الكبير منتصف 2018 أمام الجمهور.

وأضاف العناني، على اهمش زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، أن مشروع المتحف المصري الكبير يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، الذي وجه بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية، وإعطائها الاهتمام اللازم في ظل ما تمثله من ثروة قومية لمصر.

وزار وزير الآثار محافظة الوادي الجديد صباح اليوم الأحد، في مستهل زيارة رافقه فيها المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، لافتتاح وتفقد عدة مشروعات تنموية وخدمية وحضور ختام مهرجان الهجن ضمن خطة احتفالات الوادي الجديد بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين لواحة الخارجة عام 1959 تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبدالناصر بإقامة وادي جديد موازي لوادي النيل.

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