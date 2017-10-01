تسليم 5 آلاف متر بالمرافق لإنشاء مصنع محاليل طبية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية اليوم الأحد، تسليم مساحة 5000 متر مربع كاملة المرافق بالمنطقة الصناعية بالأحايوة شرق بأخميم، لإنشاء مصنع محاليل طبية ضمن المنطقة المخصصة للصناعات الكيميائية، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أن المصنع يوفر ما يقرب من 200 فرصة عمل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية وافقت على إنشاء المصنع وفقًا للاشتراطات واللوائح الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار بتخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجانًا، وطبقًا للخريطة الاستثمارية للدولة.