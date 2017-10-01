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جامعة سعودية ستفتح مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة

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مصراوي Masrawy

جامعة سعودية ستفتح مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة

10:53 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

جامعة سعودية ستفتح مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة

سعودية تقود سيارة في جدة في 27 ايلول/سبتمبر 2017

الرياض (أ ف ب)
اعلنت جامعة سعودية كبيرة عزمها على فتح مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارة في المملكة بعد الامر الملكي الذي سمح لهن بذلك اعتبارا من يونيو 2018.

وأعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، التي تقدم نفسها على انها أكبر جامعة للنساء في العالم السبت، في تغريده على حسابها الرسمي على موقع تويتر "تستعد #جامعة_الأميرة_نورة لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة بالتعاون مع الجهات المختصة".

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه بعد صدور أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل.

وجامعة الأميرة نورة مؤسسة تعليمية كبيرة تتلقى التعليم فيها أكثر من 60 ألف طالبة في 34 كلية في العاصمة الرياض، ومدن مجاورة.

ويتوقع ان يسهم السماح للنساء بقيادة السيارات، في زيادة مبيعات السيارات خصوصا في الاشهر المقبلة قبيل بدء فرض الضريبة على القيمة المضافة في الاول من يناير المقبل في السعودية ودول الخليج.

 

هذا المحتوى من

AFP

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