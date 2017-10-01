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صور- الشرطة الإسبانية تلجأ إلى العنف لمواجهة استفتاء كتالونيا

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مصراوي Masrawy

صور- الشرطة الإسبانية تلجأ إلى العنف لمواجهة استفتاء كتالونيا

10:42 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

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سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت على الانفصال عن إسبانيا

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سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت على الانفصال عن إسبانيا

كتبت- هدى الشيمي:

لجأت الشرطة الإسبانية للعنف من أجل تفريق المشاركين في استفتاء انفصال إقليم كتالونيا عن برشلونة، الذي يجري اليوم، الأحد.

وهددت الشرطة الإسبانية باستخدام المزيد من القوة لوقف الاستفتاء.

واقتحمت القوات مراكز الاستفتاء على الانفصال، وصادرت صناديق الاقتراع، وقال وزير الداخلية الإسباني:" الشرطة الوطنية بدأت في مصادرة صناديق الاقتراع في كتالونيا".

وأعرب العديد من المسؤولين والناشطين السياسيين عن رفضهم لتدخل الشرطة في الاستفتاء، ومن بينهم عمدة برشلونة ادا كولاو، وكتبت على حسابها بموقع تويتر : "رئيسنا الجبان ملأ مدينتنا بالشرطة.. برشلونة، مدينة السلام،ليست خائفة".

وبدأ مئات الكاتلونيين التجمع صباح اليوم، الأحد، أمام مراكز الاقتراع في برشلونة ومدن أخرى في المنطقة للمشاركة في الاستفتاء حول الاستقلال الذي منعته السلطات الإسبانية، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

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