الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية بالعاصمة اليمنية

صنعاء ( د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الأحد اسقاط طائرة تجسس أمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت قناة (المسيرة) الفضائية التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله إن "الدفاعات الجوية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من اسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز (إم كيو9) بدون طيار في سماء العاصمة صنعاء".

وأشار المصدر إلى أن عملية اسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب، دون أن يوضح نوع السلاح وتفاصيل العملية.

وكان عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، قد ذكر في آخر خطاب له الشهر الماضي، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من تطوير إمكاناتها وقدراتها في مواجهة التكنولوجيا الحربية الأمريكية التي تشن ما وصفها بالعدوان على اليمن منذ أكثر عامين ونصف".

يشار إلى أن طائرات أمريكية دون طيار تقوم بتنفيذ غارات جوية ضد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن منذ سنوات، في إطار مكافحة "الإرهاب".