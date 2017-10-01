أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية بالعاصمة اليمنية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية بالعاصمة اليمنية

10:41 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية بالعاصمة اليمنية

إسقاط طائرة تجسس أمريكية بالعاصمة اليمنية

صنعاء ( د ب أ)
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الأحد اسقاط طائرة تجسس أمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت قناة (المسيرة) الفضائية التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري موال لهم قوله إن "الدفاعات الجوية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من اسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز (إم كيو9) بدون طيار في سماء العاصمة صنعاء".

وأشار المصدر إلى أن عملية اسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب، دون أن يوضح نوع السلاح وتفاصيل العملية.

وكان عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة، قد ذكر في آخر خطاب له الشهر الماضي، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من تطوير إمكاناتها وقدراتها في مواجهة التكنولوجيا الحربية الأمريكية التي تشن ما وصفها بالعدوان على اليمن منذ أكثر عامين ونصف".

يشار إلى أن طائرات أمريكية دون طيار تقوم بتنفيذ غارات جوية ضد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن منذ سنوات، في إطار مكافحة "الإرهاب".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "خطف" أمريكي في صنعاء يعمل في شركة نفطية

    أخبار

  • مقتل 4 أطفال بقصف حوثي على تعز اليمنية

    أخبار

  • خسائر بشرية بصفوف الحوثيين جراء معارك على الحدود اليمنية

    أخبار

  • قيادي حوثي ينفي صدور قرار باعتقال صالح ونقله إلى صعدة

    أخبار

إعلان

312111040f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل