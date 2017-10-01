مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

القدس (د ب أ)

اقتحم عدد من المستوطنين اليهود صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة قوات إسرائيلية مشددة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المسؤول الإعلامي في الأوقاف فراس الدبس قوله إن "معظم المتطرفين يقومون بمحاولات أداء طقوس تلمودية، ومنهم من يؤدي صلوات تلمودية، في الوقت الذي ألقى فيه متطرف بنفسه على الأرض عند باب الرحمة، كما أن أغلب المقتحمين حُفاة الأقدام وبلباس المتدينين".

وأشارت إلى أن "المستوطنين ينفذون جولات مشبوهة، ويتمركزون في منطقة باب الرحمة بين المصلى المرواني وباب الأسباط داخل الأقصى، وعادة ما يؤدون أو يحاولون أداء طقوس تلمودية في هذه المنطقة على وجه التحديد".

في السياق، أدى مستوطنون طقوسا ورقصات استفزازية خلال خروجهم من المسجد الأقصى، أمام باب السلسلة.

وكان مستوطنون أدوا في ساعات الليلة الماضية، طقوسا تلمودية في ساحة حوش الشاي بالبلدة القديمة من القدس المحتلة.