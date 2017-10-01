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الثروة السمكية: انخفاض الأسعار بعد افتتاح مصنع العلف (فيديو)

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الثروة السمكية: انخفاض الأسعار بعد افتتاح مصنع العلف (فيديو) الثروة السمكية: انخفاض الأسعار بعد افتتاح مصنع العلف (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أيمن عمار، مدير معمل بحوث الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح سيفتتح مصنعا لأعلاف الأسماك، خلال الأسبوع الجاري، ويقدر إنتاج المصنع الجديد من سمك البلطي بـ120 ألف طن سنويا.

وأضاف عمار، خلال لقائه مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra"، اليوم الأحد، أن افتتاح مصنع إنتاج الأعلاف السمكية سيؤثر في قطاع تصنيع الأعلاف السمكية في ، ويؤدي إلى انخفاض الأسماك.

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وتابع: "مصر تحتل المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج السمك بعد الصين، ولدينا مدرسة وخبرات متراكمة بالقطاع الخاص في إنتاج سمك البلطي".

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التحرير

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