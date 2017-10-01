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وزيرا التجارة والتموين يبحثان تعزيز استثمارات «صافولا» السعودية

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وزيرا التجارة والتموين يبحثان تعزيز استثمارات «صافولا» السعودية وزيرا التجارة والتموين يبحثان تعزيز استثمارات «صافولا» السعودية

التحرير

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عقد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعلي المصيلحي وزير ، اليوم الأحد، اجتماعا مشتركا مع مسئولي شركة صافولا ، وتم بحث موقف استثمارات المجموعة بمصر وخططها المستقبلية، سواء لضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات في المشروعات القائمة.

وذكر قابيل، في بيان له، أن استثمارات مجموعة صافولا في أحد أهم الاستثمارات السعودية، التي تسهم في تلبية احتياجات السوق المصري من المنتجات الغذائية، والتصدير إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتجات دون أي قيود أو معوقات جمركية.

وأشار إلى أن اللقاء استعرض إنتاج الشركة في مصر، سواء في مجالات صناعة السكر أو الزيوت النباتية أو المكرونة، التي تعد أحد أهم السلع الاستراتيجية الأساسية في السوق المصري، لافتا إلى أن مسئولي الشركة أشاروا إلى أنهم يدرسون إجراء توسعات لأنشطة الشركة في مصر خاصة في ظل النتائج الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبه، شدد المصليحي على أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في منح الأولوية للسوق المصري، والمساهمة في إتاحة السلع بأسعار مناسبة، ما يسهم في سد الفجوة بين الطاقات التصنيعية المتاحة واحتياجات السوق الفعلية.

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وأشار إلى ترحيب وزارة التموين بتعزيز مشاركة الشركة في المناقصات التي تطرحها الوزارة، سواء في منتجات السكر أو الزيوت أو المسلى أو المكرونة، خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء المحددات والضوابط التي تضعها الوزارة، لضمان توفير احتياجات المواطنين من المقررات التموينية.

وبدوره، أكد بدر العوجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا، حرص المجموعة على تعزيز تواجدها في السوق المصري، خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن حجم استثمارات المجموعة في مصر الأعلى عن باقي الدول التي تستثمر بها الشركة بمنطقة الشرق الأوسط، إذ يصل إجمالي استثمارات الشركة حوالي 28 مليار جنيه، موزعة على 5 مصانع عملاقة في مجال صناعة الأغذية، بالإضافة إلى نقل ودعم لوجيستي ضخمة تغطي كافة أنحاء مصر، وتتيح هذه الشركات ما يقرب من 3 آلاف و250 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأشار العوجان إلى أن الشركة تدرس توسيع حجم أعمالها في مصر، إلى جانب تطوير وتعميق الصناعة بصفة عامة، خاصة أن العنصر البشري المصري على درجة عالية من الكفاءة والتميز ويمثل أحد أهم عوامل نجاح الشركة، مؤكدا التزام الشركة بالمساهمة في توفير احتياجات السوق المصري من منتجات مصانع المجموعة في مصر، والمشاركة والتواصل المستمر مع مسئولي وزارة التموين لضمان توافر هذه السلع لتلبية احتياجات المواطن المصري.

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التحرير

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