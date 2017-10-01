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قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 02:24 صباحاً
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 02:24 صباحاً
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 02:00 صباحاً
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 01:24 صباحاً
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 01:19 صباحاً
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 01:13 صباحاً
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:47 صباحاً
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:47 صباحاً
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 12:44 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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8 الصبح - القنصل الأمريكي : الأسئلة التي تطرح على المتقدمين في برنامج الهجرة العشوائية
DMC
DMC
الأحد 01 أكتوبر 2017 10:42 صباحاً
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