عمدة برشلونة تُعرب عن استيائها لتدخل الشرطة في استفتاء كتالونيا
عمدة برشلونة تُعرب عن استيائها لتدخل الشرطة في استفتاء كتالونيا
10:20 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
استفتاء كتالونيا
كتبت- هدى الشيمي:
أعربت عمدة مدينة برشلونة ادا كولاو عن استيائها لتدخل الشرطة الإسبانية في استفتاء إقليم كتالونيا عن إسبانيا.
وكتبت كولاو على حسابها بموقع تويتر : "رئيسنا الجبان ملأ مدينتنا بالشرطة.. برشلونة، مدينة السلام،ليست خائفة".
وكانت كولاو قد أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي، أن التصويت على الاستفتاء سيجري حتما في موعده.
وقالت في تغريدة: "سنفي بوعودنا.. وسيصبح من الممكن التصويت ببرشلونة يوم 1 أكتوبر، دون المساس بعمل بالمؤسسات والعاملين لدى الدولة".
وبدأ مئات الكاتلونيين التجمع صباح اليوم، الأحد، أمام مراكز الاقتراع في برشلونة ومدن أخرى في المنطقة للمشاركة في الاستفتاء حول الاستقلال الذي منعته السلطات الإسبانية، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.
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