أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عمدة برشلونة تُعرب عن استيائها لتدخل الشرطة في استفتاء كتالونيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عمدة برشلونة تُعرب عن استيائها لتدخل الشرطة في استفتاء كتالونيا

10:20 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

عمدة برشلونة تُعرب عن استيائها لتدخل الشرطة في استفتاء كتالونيا

استفتاء كتالونيا

كتبت- هدى الشيمي:

أعربت عمدة مدينة برشلونة ادا كولاو عن استيائها لتدخل الشرطة الإسبانية في استفتاء إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

وكتبت كولاو على حسابها بموقع تويتر : "رئيسنا الجبان ملأ مدينتنا بالشرطة.. برشلونة، مدينة السلام،ليست خائفة".

وكانت كولاو قد أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي، أن التصويت على الاستفتاء سيجري حتما في موعده.

وقالت في تغريدة: "سنفي بوعودنا.. وسيصبح من الممكن التصويت ببرشلونة يوم 1 أكتوبر، دون المساس بعمل بالمؤسسات والعاملين لدى الدولة".

وبدأ مئات الكاتلونيين التجمع صباح اليوم، الأحد، أمام مراكز الاقتراع في برشلونة ومدن أخرى في المنطقة للمشاركة في الاستفتاء حول الاستقلال الذي منعته السلطات الإسبانية، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استفتاء كتالونيا: اشتباكات عنيفة أمام مراكز اقتراع

    أخبار

  • الشرطة الإسبانية تقتحم مقر تصويت رئيس إقليم كتالونيا

    أخبار

  • وزير الخارجية الإسباني: لن يكون هناك استفتاءً في كتالونيا

    أخبار

  • مرارة وقلق في إسبانيا في مواجهة رغبة كاتالونيا في الانفصال

    أخبار

إعلان

796a3f42b2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور