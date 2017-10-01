أخبار عاجلة

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قيادي فتحاوي: جادون في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قيادي فتحاوي: جادون في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة

10:15 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

قيادي فتحاوي: جادون في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد

رام الله (أ ش أ)

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد أهمية إنجاز المصالحة الوطنية على أكمل وجه وفق اتفاق القاهرة الموقع يوم 4 مايو 2011.

وقال الأحمد - خلال زيارته لبلدة يعبد جنوب غرب جنين للاطلاع على أوضاع البلدة في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق المواطنين وأراضيهم الزراعية - إننا جادون في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، التي ستفتح آفاقا جديدة لإحياء عملية السلام، وستؤمن فرصا أفضل لمفاوضات السلام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وندد بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في بلدة يعبد، والتي كان آخرها وضع كتل أسمنتية وسياج فوق الأراضي الزراعية، واستمرار حكومة الاحتلال في سياسة الاستيطان والتصعيد ضد أبناء شعبنا.

وحول تفاصيل الزيارة، ذكر بيان صحفي أن الأحمد اطلع على انتهاكات الاحتلال المستمرة والتي طالت الإنسان والأرض والحجر والشجر والكهرباء والمياه، والتي كان آخرها اعتقال أكثر من 13 مواطنا من بينهم أطفال يوم الجمعة الماضي.

وأشار البيان إلى إقدام سلطات الاحتلال على وضع شبك فوق أراضي المزارعين، موضحا أن ذلك يندرج في سياق التوسع الاستيطاني المستمر، وبناء مزيد من جدار الضم لعنصري التوسعي.

بدوره، تحدث رئيس هيئة كهرباء يعبد، عضو المجلس البلدي، المهندس محمد أبو بكر عن مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الذي يعد الأكبر على مستوى فلسطين.

وأبرز أهمية المشروع، لما ينتجه من قدرة كهربائية تخدم يعبد ومنطقتها، مبرزا خطة تطوير المشروع بما يحقق إنتاج الطاقة باستخدام الرياح والنفايات؛ للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من انتاج الكهرباء.

هذا المحتوى من

0943ad0884.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء وقف لإطلاق النار مع جيش التحرير الوطني آخر حركة تمرد في كولومبيا

    أخبار

  • الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة سلمية أمام الحرم الإبراهيمي بالخليل

    أخبار

  • صحيفة: عباس يضع ثلاثة شروط إضافية للمصالحة الوطنية

    أخبار

  • عقبات أمام الفلسطينية قبل استلامها السلطة في قطاع غزة

    أخبار

إعلان

72fda2547f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة