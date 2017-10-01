اليوم.. نظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بوسائل الإعلام
اليوم.. نظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بوسائل الإعلام
10:26 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
مرتضى منصور
كتب - محمود السعيد:
تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر دعوى منع رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام.
كان طارق العوضي، المحامي، أقام دعوى حملت رقم 81198 لسنة 68 ق، طالب فيها بمنع رئيس نادى الزمالك، من الظهور في وسائل الإعلام كافة.
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