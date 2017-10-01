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دعوى "سحب الثقة" من نقيب المهندسين أمام القضاء الإداري اليوم

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مصراوي Masrawy

دعوى "سحب الثقة" من نقيب المهندسين أمام القضاء الإداري اليوم

10:24 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

القضاء

كتب - محمود السعيد:

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من هشام جابر، والتي تطالب بسحب الثقة من نقيب المهندسين.

اختصمت الدعوى رقم 62052 لسنة 69 ق وزير الري بصفته، وطالبت بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وسحب الثقة من النقيب المهندس طارق النبراوي.

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