دعوى "سحب الثقة" من نقيب المهندسين أمام القضاء الإداري اليوم
دعوى "سحب الثقة" من نقيب المهندسين أمام القضاء الإداري اليوم
10:24 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
القضاء
كتب - محمود السعيد:
تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من هشام جابر، والتي تطالب بسحب الثقة من نقيب المهندسين.
اختصمت الدعوى رقم 62052 لسنة 69 ق وزير الري بصفته، وطالبت بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وسحب الثقة من النقيب المهندس طارق النبراوي.
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