دعوى "سحب الثقة" من نقيب المهندسين أمام القضاء الإداري اليوم

كتب - محمود السعيد:

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من هشام جابر، والتي تطالب بسحب الثقة من نقيب المهندسين.

اختصمت الدعوى رقم 62052 لسنة 69 ق وزير الري بصفته، وطالبت بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وسحب الثقة من النقيب المهندس طارق النبراوي.