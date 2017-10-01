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القضاء الإداري ينظر اشكال على حُكم إعادة مباراة "الزمالك والمقاصة"

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مصراوي Masrawy

القضاء الإداري ينظر اشكال على حُكم إعادة مباراة " والمقاصة"

10:22 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

كتب - محمود السعيد:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الاشكال المقدم من اتحاد الكرة على حُكم إعادة مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والمقاصة في الدوري العام.

اختصم الاشكال المقام من وزير الشباب والرياضة وحمل رقم 45385 لسنة 71 قضائية، رئيس نادى الزمالك بصفته، وطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة في الدوري العام.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 20 يونيو الماضي قضت بقبول الدعوى رقم 46451 لسنة 71 ق، المقامة من رئيس نادى للزمالك، ووقف قرار اتحاد كرة القدم المصري بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

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