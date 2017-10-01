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الجنايات تستكمل محاكمة "بديع" بقضية "أحداث الاستقامة"

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مصراوي Masrawy

الجنايات تستكمل محاكمة "بديع" بقضية "أحداث الاستقامة"

10:19 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

كتب – محمود السعيد:
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و7 آخرين بقضية "أحداث مسجد الاستقامة".

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت حضوريًا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، والحسيني عنتر، وعصام رضوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وباسم عودة في القضية.

كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبد الماجد، وعزت صبري، وحسن جوحة، وأنور علي شلتوت، وعزت مصطفى، ومحمد على طلبة.
وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني لورثة اثنين من قتلى الأحداث وهما هشام الدين محمد وأحمد محمد حسام.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في القتل والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.

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